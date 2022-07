Pubblicità

arch3tipo : @carletto18 I cinghiali è già riuscito Gualtieri a raddoppiarli la monnezza c'è esattamente come prima. Se i recen… - marinellafly12 : RT @Rogpiton: @nzingaretti Abbiamo i treni regionali rimasti ai tempi derduce, la monnezza a Roma ha raggiunto vette mai viste, i parchi re… - Rogpiton : @nzingaretti Abbiamo i treni regionali rimasti ai tempi derduce, la monnezza a Roma ha raggiunto vette mai viste, i… - andytuit : 'Cinghiali, incendi e niente decoro urbano: dopo otto mesi, i poteri arrivati da Draghi non bastano. Il sindaco è r… - gps72 : @CristinaMolendi @danieledv79 @pdnetwork Sono favorevoli a crepare tutti di cambiamento climatico, incendi, monnezza… basta saperlo… -

Puzza, roghi e: l'inferno di Gualtieri. Cinghiali,e niente decoro urbano: dopo otto mesi, i poteri arrivati da Draghi non bastano. Il sindaco e' rimasto fermo alle promesse ...Carandini. Perché lo schifo di Roma riguarda anche Mario Draghi Scoperta la vera passione di Gualtieri: le nomine. Quadruplica i dirigenti all'Auditorium Incendi e monnezza. Perché lo schifo di Roma riguarda anche Mario Draghi Il premier Draghi blinda la sua maggioranza e annuncia i nuovi provvedimenti contro il caro bollette ma nel M5s cresce il pressing per lo strappo ...L’olezzo che arriva dai marciapiedi appiccicosi, sporcati dal percolato fuoriuscito dai cassonetti marciti sulle strade infuocate da Caronte, ormai ha assuefatto i cittadini romani. Non ci fanno più c ...