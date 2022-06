Nuoto, Mondiali Budapest 2022: Gregorio Paltrinieri argento nella 5 km di fondo, oro Wellbrock. Acerenza quarto (Di lunedì 27 giugno 2022) Altra medaglia per Gregorio Paltrinieri, che ha conquistato l’argento nella 5 km in acque libere dei Mondiali 2022 a Budapest. Il fuoriclasse azzurro si è inchinato solo al tedesco Florian Wellbrock, assolutamente imbattibile oggi. “Greg” è stato l’unico a tenere il ritmo forsennato del nuotatore teutonico nell’ultimo giro, ma sul rettilineo finale Wellbrock è stato capace di aumentare ancora i giri del motore andandosi a prendere un oro strameritato. Bronzo per l’ucraino Mykhailo Romanchuk, altro protagonista della vasca che si affaccia sulle acque libere con ottimi risultati. Grande quarto posto per l’altro azzurro in gara, Domenico Acerenza, che nulla ha potuto contro tre grandissimi campioni che ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Altra medaglia per, che ha conquistato l’5 km in acque libere dei. Il fuoriclasse azzurro si è inchinato solo al tedesco Florian, assolutamente imbattibile oggi. “Greg” è stato l’unico a tenere il ritmo forsennato del nuotatore teutonico nell’ultimo giro, ma sul rettilineo finaleè stato capace di aumentare ancora i giri del motore andandosi a prendere un oro strameritato. Bronzo per l’ucraino Mykhailo Romanchuk, altro protagonista della vasca che si affaccia sulle acque libere con ottimi risultati. Grandeposto per l’altro azzurro in gara, Domenico, che nulla ha potuto contro tre grandissimi campioni che ...

Pubblicità

sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - Eurosport_IT : ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico… - funkybumblebee : RT @Eurosport_IT: MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha di pi… - fattoquotidiano : Mondiali di nuoto, Paltrinieri si sfoga: “Programma assurdo, così si fa del male agli atleti” -