Ascolti TV | Domenica 26 giugno 2022. Tornare a vincere si ferma all’11.1% (1,5 mln), vince Mina Settembre in replica (2,3 mln – 16.4%), exploit di Brindisi e Mentana (entrambi 8.3%) (Di lunedì 27 giugno 2022) Tornare a vincere Nella serata di ieri, Domenica 26 giugno 2022, su Rai1 la replica di Mina Settembre ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la prima tv di Tornare a vincere ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 9-1-1 ha interessato .000 spettatori (%), 9-1-1 Lone Star .000 spettatori (%) e The Blacklist .000 spettatori (%). Su Italia1 Una notte da leoni 3 è scelto da .000 spettatori (%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha incollato .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Speciale Non è l’Arena ha registrato .000 spettatori con il %, mentre Speciale TgLa7 – Ballottaggi ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 giugno 2022)Nella serata di ieri,26, su Rai1 ladiha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la prima tv diha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 9-1-1 ha interessato .000 spettatori (%), 9-1-1 Lone Star .000 spettatori (%) e The Blacklist .000 spettatori (%). Su Italia1 Una notte da leoni 3 è scelto da .000 spettatori (%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha incollato .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Speciale Non è l’Arena ha registrato .000 spettatori con il %, mentre Speciale TgLa7 – Ballottaggi ...

Pubblicità

fabiofabbretti : La prima tv di #TornareAVincere si ferma all'11.1% (1,5 mln), vince #MinaSettembre in replica (2,3 mln - 16.4%), ex… - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 26 giugno 2022: Mina Settembre, Tornare a vincere, Una notte da leoni 2, dati Auditel e share - lucadiresta : La domenica del #Calciomercato :“filtra ottimismo” “si riapre la pista” tutta fuffa per vendere più copie o fare più ascolti domani. #ASRoma - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2658 — Ascolti da domenica 19 a sabato 25 giugno 2022: stabili i finali di stagione… - UnaGirovaga : @MarcelloMoscat9 rispondi troppo in fretta, non c'è sentimento nelle tue parole, non ascolti, non consideri, non ap… -