Da metà, invece, cominceranno ad affluire i dati reali dell'economia, con l'inflazione ... Spettatori, ma anche protagonisti, i, che riaprono cercando punti fermi, dopo un mese di ...Macroeconomia e banchieri centrali tornano protagonisti nell'ultimadel mese di giugno. I membri della Bce torneranno a riunirsi dal 27 al 29 a Sintra, in Portogallo, per il forum annuale, quest'anno più atteso che mai come nuovo palcoscenico di Christine ... Settimana mercati: occhi su inflazione e forum Bce (ANSA) - MILANO, 26 GIU - Macroeconomia e banchieri centrali tornano protagonisti nell'ultima settimana del mese di giugno. I membri della Bce torneranno a riunirsi dal 27 al 29 a Sintra ...Scade domenica sera il «periodo di grazia» per i mancati pagamenti di maggio sui bond internazionali. Quali sono le conseguenze