Beautiful | puntate americane | Quinn scopre che Eric la tradisce

Pubblicità

albertoferrac : @AdrianaMascia3 Stanno ancora andando avanti con le puntate di #beautiful ? - infoitcultura : Beautiful e Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 25 giugno 2022 - infoitcultura : Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 26 giugno al 2 luglio 2022 - zazoomblog : Brave and beautiful verso il gran finale: puntate più lunghe prima dell’addio - #Brave #beautiful #verso #finale: - ParliamoDiNews : Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 26 giugno al 2 luglio 2022 #beautiful #anticipazioni #puntate… -

Trame americane: anticipazioni su Jack Finnegan (Ted King) Ad inizio luglio, nelleamericane di, tornerà in scena Jack Finnegan , interpretato da Ted King . La maggior parte di voi lo ricorda soprattutto per essere stato Andy Trudeau in Streghe , ma l'attore non è ...Doppio appuntamento oggi sabato 25 giugno 2022 , con la soap americana. Ecco i Video Mediaset per rivedere le interetrasmesse da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o piùe volete rivederle gratis in streaming le trovate qui .Per scoprirlo dobbiamo andare a scoprire tutte le nuove anticipazioni di Brave and beautiful. Le nuove puntate settimanali della famosa serie tv turca, andranno in onda dal 27 giugno fino all’1 luglio ...Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Eric inizia ad avere una relazione ... (Fonte: Gossip e Tv). Ricordiamo che le puntate si possono vedere anche sull‘app Mediaset Play.