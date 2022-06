(Di domenica 26 giugno 2022) Dopo la presunta e mai confermata crisi matrimoniale tra, torna il sereno. L’ex capitano torna a scherzare sui social, replicando all’ironia di, collega e amico di vecchia data di, cheuna foto della conduttrice in. L'edizione più lunga dell'Isola dei Famosi si concluderà con ladi lunedì 27 giugno. Un lungo viaggio, capitanato da una squadra vincente: quella formata daconduttrice in studio ein collegamento dall'Honduras. Una coppia solida che ha fatto della loro complicità il punto di forza, ironizzando spesso e volentieri sul chiacchiericcio che li voleva uno contro l'altra. In vista della ...

Pubblicità

Fanpage.it

Sono concessi: spazzolino da denti; pettine o spazzola; due rasoi usa esia per gli uomini ... In quanti minutiarriva in elicottero dal villaggio ai naufraghi "In dieci minuti".Leggi anche New Music Friday, le scelte di Rolling " 4 dicembre 2020 "Potevo morire": la lotta per la sopravvivenza di Davedei Blasters Perché un EP e non un album Siamo concentrati a fare ... Alvin getta in mare Ilary Blasi per l'ultima puntata dell'Isola, la reazione di Francesco Totti Dopo la presunta e mai confermata crisi matrimoniale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, torna il sereno. L’ex capitano torna a scherzare sui social, replicando all’ironia di Alvin, collega e amico di ...Carlo Alvino, attraverso Twitter, ha risposto a tali accuse: "C’è da vergognarsi quando si scrivono certe cose. Accusare il Napoli ed i napoletani di razzismo nei confronti di Koulibaly è una delle ...