Luisa Ranieri a Verissimo: ” Le donne non denunciano perchè non si sentono protette” (Di sabato 25 giugno 2022) Luisa Ranieri, nel suo ultimo intervento a “Verissimo”, che rivedremo oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 16:30, aveva raccontato la sua esperienza come conduttrice di “Amore Criminale”, programma incentrato sulle storie di donne vittime di violenze. Durante l’intervista realizzata dalla padrona di casa Silvia Toffanin, nella quale ha dato spazio alla carriera ed alla partecipazione nel recente film “Sette donne E Un Mistero” oltre che alla relazione con il marito Luca Zingaretti. La presentatrice del talk Mediaset chiedeva all’attrice partenopea di raccontare l’esperienza da conduttrice della trasmissione Amore Criminale e di lanciare un messaggio alle donne vittime di violenza. La Ranieri rispondeva così: Luisa Ranieri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022), nel suo ultimo intervento a “”, che rivedremo oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 16:30, aveva raccontato la sua esperienza come conduttrice di “Amore Criminale”, programma incentrato sulle storie divittime di violenze. Durante l’intervista realizzata dalla padrona di casa Silvia Toffanin, nella quale ha dato spazio alla carriera ed alla partecipazione nel recente film “SetteE Un Mistero” oltre che alla relazione con il marito Luca Zingaretti. La presentatrice del talk Mediaset chiedeva all’attrice partenopea di raccontare l’esperienza da conduttrice della trasmissione Amore Criminale e di lanciare un messaggio allevittime di violenza. Larispondeva così:...

fbm_charlie : E quando Luisa Ranieri farà da madrina al Pride di Bari, allora cosa. - MedInfinityIT : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, rivivremo la storia di una delle at… - profluigimarino : RT @foggylady: Silvana Mangano fa parte di una generazione di attrici che non solo sapevano recitare ma erano anche vere e proprie icone. O… - MediasetTgcom24 : Luca Zingaretti e Luisa Ranieri festeggiano 10 anni di matrimonio con... un tenero gesto d'amore: 'Tanta roba'… - foggylady : Silvana Mangano fa parte di una generazione di attrici che non solo sapevano recitare ma erano anche vere e proprie… -