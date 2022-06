Firenze | lite a colpi di spranga tra ambulanti | un ferito

Pubblicità

La lite al mercato finisce a sprangate - La lite sarebbe nata durante l'allestimento dei banchi di frutta e verdura al mercato dell'Isolotto - Sottil e il suo passato da calciatore: era il difensore che marcava Bierhoff, poi quella lite alla fine di Udinese-…

È finita con due denunciati, uno dei quali ferito, unaa colpi di spranga tra ambulanti a. Questa mattina, verso le ore 6:30, a seguito di una richiesta di intervento per una zuffa, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in ...... che non ha nascosto retroscena(come una eventualefra l'allenatore e il giocatore), ma che ... le critiche e tanto altro ancora, dettati anche da un pessimismo cosmico che atende spesso a ...È finita con due denunciati, uno dei quali ferito, una lite a colpi di spranga tra ambulanti a Firenze. Questa mattina, verso le ore 6:30, a seguito di una richiesta di intervento per ...Firenze, 25 giugno 2022 - Giorni di violenza all'Isolotto, quartiere di Firenze. Dopo la lite tra ambulanti finita a sprangate, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a una gamba, con un coltello ...