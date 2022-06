(Di sabato 25 giugno 2022) Luciasfiderà Ann Li al primo turno di. Esordio nello slam londinese per la tennista nata a Rimini, che nelle ultime due settimane si è fermata al secondo turno sia al Wta di Gaiba che al Wta di Bad Homburg. Sicuramente non ha ancora molta esperienza su una superficie come l’erba, tuttavia proverà a giocarsi le sue carte ed a dar seguito ad una stagione più che positiva. L’azzurra è stata sorteggiata contro la statunitense Li, che secondo le principali agenzie di scommesse partirà favorita. Nessun precedente tra le due. PROGRAMMA, DATE E ORARI IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena lunedì 27 giugno, conancora da definire. Latelevisiva è affia Sky Sport, che segue il torneo mediante ben nove canali dedicati all’evento, tra cui ...

Bronzetti-Li in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 Lucia Bronzetti sfiderà Ann Li al primo turno di Wimbledon 2022. Come e quando seguire il match tra l'azzurra e l'americana in diretta tv e in streaming ...Si colora d'azzurro il tabellone principale del 33° WTA Palermo Ladies Open. Il seeding del torneo in programma dal 16 al 24 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club di Palermo è guidato ...