Zucchero “Sugar” Fornaciari aprirà il concerto dei Rolling Stone il 27 luglio | I dettagli (Di venerdì 24 giugno 2022) Zucchero “Sugar” Fornaciari aprirà il concerto dei Rolling StoneS (per la seconda nella sua carriera) il 27 luglio in Germania Zucchero e i Rolling Stones, la storia continua! L’Artista, infatti, per la seconda volta nella sua carriera è stato chiamato dalla band ad aprire uno dei concerti del loro “Sixty” tour: il 27 luglio alla Veltins-Arena di GELSENKIRCHEN (Germania). «Sono onorato e grato agli Stones per avermi scelto per la seconda volta come “gladiatore” per preparare il loro arrivo sul palco di Gelsenkirchen – dichiara Zucchero – Un altro passo importante nel mio viaggio. Un’altra storia bella da raccontare ai miei nipoti. Evviva gli ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 giugno 2022)ildeiS (per la seconda nella sua carriera) il 27in Germaniae is, la storia continua! L’Artista, infatti, per la seconda volta nella sua carriera è stato chiamato dalla band ad aprire uno dei concerti del loro “Sixty” tour: il 27alla Veltins-Arena di GELSENKIRCHEN (Germania). «Sono onorato e grato aglis per avermi scelto per la seconda volta come “gladiatore” per preparare il loro arrivo sul palco di Gelsenkirchen – dichiara– Un altro passo importante nel mio viaggio. Un’altra storia bella da raccontare ai miei nipoti. Evviva gli ...

Pubblicità

OltreleColonne : Zucchero 'Sugar' Fornaciari aprirà il concerto dei Rolling Stones alla Veltins Arena di Gelsenkirchen… - MusicStarStaff : CS_ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI aprirà il concerto dei ROLLING STONES (per la seconda nella sua carriera) il 27 lugl… - insidemusicit : #Zucchero 'SUGAR' FORNACIARI aprirà il concerto dei ROLLING STONES #RollingStones #RollingStonesItalia… - ElisaOrlandotti : RT @FunnyVegan: #Zucchero sì o no? Ma quanti #dolcificanti ci sono e quale scegliere? Ci racconta il tutto @erbaviola... #buonalettura #21… - FunnyVegan : #Zucchero sì o no? Ma quanti #dolcificanti ci sono e quale scegliere? Ci racconta il tutto @erbaviola...… -