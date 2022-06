Soluzioni Cruciverba del 24 06 22 Tutte le definizioni

(Di venerdì 24 giugno 2022) Se siete in cerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e il vostro cervello si manterrà più allenato e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Non indugiamo oltre e vediamo ledeidel giorno 24/06/22: Accompagna il rancore 9 lettere: Acredine: Case di cura private 7 lettere: Jenner: Confusione di gente baraonda 5 lettere: Caos: Destinato a finire molto presto 7 lettere: Leviti: Effettuano prove di laboratorio 20 lettere: Fisica sperimentale: Il frutto piu acquoso 12 lettere: Vite bianca: La barca dei malavoglia 13 lettere: Dislocamento: La bellezza unita alla grazia 10 lettere: Avvenenza: La riaccensione del computer 9 lettere: ...

