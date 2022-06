Ascolti tv 23 giugno 2022: la replica di Don Matteo batte quella di Scherzi a Parte (Di venerdì 24 giugno 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai 1 con il 16,5% e 2,387 milioni, il programma di Canale 5 al 13,7% e 1,799 Don Matteo non delude Rai 1 neanche in replica e raggiunge il 16,5% di share media con 2,387 milioni di spettatori, mentre Scherzi a Parte su Canale 5, anch’esso in replica, è stato visto da 1,799 milioni di spettatori con il 13,7%. Terza piazza per FBI: Most Wanted su Italia 1 al 9,1 % e 1,318 milioni Anche la settimana scorsa la replica della fiction con Terence Hill aveva battuto il programma di Scherzi di Enrico Papi, rispettivamente con 2,372 milioni e il 15,84% e 1,681 milioni e 12,25%. Sempre giovedì scorso Italia 1 si piazzava ancora in terza posizione con il film Vanguard – Agenti speciali con il 7,47% e 1,124 ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 giugno 2022)tv: la fiction di Rai 1 con il 16,5% e 2,387 milioni, il programma di Canale 5 al 13,7% e 1,799 Donnon delude Rai 1 neanche ine raggiunge il 16,5% di share media con 2,387 milioni di spettatori, mentresu Canale 5, anch’esso in, è stato visto da 1,799 milioni di spettatori con il 13,7%. Terza piazza per FBI: Most Wanted su Italia 1 al 9,1 % e 1,318 milioni Anche la settimana scorsa ladella fiction con Terence Hill aveva battuto il programma didi Enrico Papi, rispettivamente con 2,372 milioni e il 15,84% e 1,681 milioni e 12,25%. Sempre giovedì scorso Italia 1 si piazzava ancora in terza posizione con il film Vanguard – Agenti speciali con il 7,47% e 1,124 ...

fashionsoaptv : ASCOLTI 23 giugno: Brave and Beautiful ottiene 1.510.000 di telespettatori con un ottimo 19,4% di share. La soap tu… - fashionsoaptv : ASCOLTI 23 giugno: Un altro domani ottiene 1.653.000 di telespettatori con un buon 19,2% di share. Nella giornata d… - fashionsoaptv : ASCOLTI 23 giugno: Sei sorelle ottiene 1.006.000 di telespettatori con il 13,2% di share. #AscoltiTv #SeiSorelle - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di giovedì 23 giugno In Francia vince TF1 con un film… - MondoTV241 : Ascolti TV di giovedì 23 giugno 2022: Don Matteo supera Scherzi a parte, bene Dritto e Rovescio e Fbi #ascoltiTV -