Giulia 2.0 Turbo si arruola nella Guardia di Finanza

Sia in virtù delle elevate prestazioni dell'auto, sia per i particolari impieghi istituzionali cui sarà destinata, i militari che saranno alla guida delle2.0hanno preso parte al corso ...... a bordo della loro fida Mitsubishi Lancer Evo 10, vittoria di classe per Luca Santoro e... Andrea Primi, con la sua Renault 5, ha concluso al terzo posto di classe e Marco Iacoviello, con ... La Guardia di Finanza arruola la Giulia 2.0 Turbo per Antiterrorismo e pronto intervento - Quattroruote.it Lo scorso 2 giugno l’Alfa Romeo Giulia 2.0 aveva aperto l’entrata della Guardia di Finanza alla Festa della Repubblica: oggi l’arruolamento è ufficiale. Quale sarà il ruolo della Giulia 2.0 La Giulia ...L'Alfa Romeo Giulia è entrata in servizio durante la cerimonia per il 248° anniversario della Guardia di finanza, che si è tenuto a Roma al Centro Logistico e Sportivo. È stata assegnata ai Reparti AT ...