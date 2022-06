Cooperazione: Sereni, 'senza pace non c'è sviluppo, servono più risorse' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “Nell'ultimo decennio il numero dei conflitti è triplicato. Dobbiamo partire dalla pace e capire il nesso che lega questo concetto alla Cooperazione e allo sviluppo. C'è un estendersi di soggetti armati che creano conflitti che aggravano condizioni umanitarie già molto serie. A tutto questo si aggiunge l'aggressione russa all'Ucraina, una guerra nel cuore dell'Europa”. Lo ha detto la vice ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, intervenendo alla 2° Conferenza Nazionale della Cooperazione allo sviluppo Coopera 2022 in corso a Roma e sollecitando un aumento delle risorse. “I conflitti - ha aggiunto - influiscono sull'approvvigionamento globale, con ripercussioni sulla sicurezza ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “Nell'ultimo decennio il numero dei conflitti è triplicato. Dobbiamo partire dallae capire il nesso che lega questo concetto allae allo. C'è un estendersi di soggetti armati che creano conflitti che aggravano condizioni umanitarie già molto serie. A tutto questo si aggiunge l'aggressione russa all'Ucraina, una guerra nel cuore dell'Europa”. Lo ha detto la vice ministra degli Affari Esteri e dellaInternazionale, Marina, intervenendo alla 2° Conferenza Nazionale dellaalloCoopera 2022 in corso a Roma e sollecitando un aumento delle. “I conflitti - ha aggiunto - influiscono sull'approvvigionamento globale, con ripercussioni sulla sicurezza ...

Pubblicità

MianoTeodoro : RT @cooperazione_it: Intervista della VM @MarinaSereni a @VITAnonprofit su #COOPERA. «La Cooperazione è la chiave per affrontare le sfide… - SamueleCofano : RT @cooperazione_it: Intervista della VM @MarinaSereni a @VITAnonprofit su #COOPERA. «La Cooperazione è la chiave per affrontare le sfide… - OrfeoTeletabico : RT @cooperazione_it: Intervista della VM @MarinaSereni a @VITAnonprofit su #COOPERA. «La Cooperazione è la chiave per affrontare le sfide… - cooperazione_it : Intervista della VM @MarinaSereni a @VITAnonprofit su #COOPERA. «La Cooperazione è la chiave per affrontare le sfi… - OrfeoTeletabico : Sereni: «La Cooperazione è la chiave per affrontare le sfide che ci attendono» -