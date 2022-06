Fabio Potenzano | quando costa una cena dallo Chef al ristorante L’idea di Potenzano?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Una passione per i sapori della cucina siciliana quella dello, che ha mostrato in varie sue ricette in tv. Ecco dove poterle riguardare. Tutti coloro che apprezzano la cucina italiana e in particolare i profumi e i sapori tipici di zone come la Sicilia, tantissime sono le ricette proposte dal noto. Quest’ultimo infatti è un volto della trasmissione televisiva È sempre mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici e che va in onda su Raiuno dal lunedì al venerdì. Piatti tipici della tradizione siciliana dunque sono quelli proposti, che con i suoi preziosi consigli aiuta il pubblico a ricrearli ad hoc. Ma dov’è possibile ritrovare le ricette ...