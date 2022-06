Di Francisca: «Un amore mi stava portando alla distruzione. Minacce, insulti, mi salvò uno schiaffone» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista la campionessa di scherma Elisa Di Francisca, 7 ori mondiali, due alle Olimpiadi di Londra 2012, argento ai Giochi di Rio del 2014. Ha deciso di lasciare lo sport, per stasera ha organizzato una festa a Jesi. E racconta il suo passato autodistruttivo. Di cosa va più fiera? «Della donna che sono diventata. Dei miei cambiamenti. Della rivoluzione copernicana che ho messo in atto. Trascinata da cattive amicizie, sarei potuta andare verso l’oblio, la crisi, l’autodistruzione. Tra le tante sliding doors della vita avrei potuto prendere quella sbagliata: ho rischiato di farlo, a 18 anni, con un amore violento e abusivo». Racconta come ne è uscita. «Imparando ad amarmi. insulti, bestemmie, Minacce e, alla fine, uno schiaffone che mi ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista la campionessa di scherma Elisa Di, 7 ori mondiali, due alle Olimpiadi di Londra 2012, argento ai Giochi di Rio del 2014. Ha deciso di lasciare lo sport, per stasera ha organizzato una festa a Jesi. E racconta il suo passato autodistruttivo. Di cosa va più fiera? «Della donna che sono diventata. Dei miei cambiamenti. Della rivoluzione copernicana che ho messo in atto. Trascinata da cattive amicizie, sarei potuta andare verso l’oblio, la crisi, l’auto. Tra le tante sliding doors della vita avrei potuto prendere quella sbagliata: ho rischiato di farlo, a 18 anni, con unviolento e abusivo». Racconta come ne è uscita. «Imparando ad amarmi., bestemmie,e,fine, unoche mi ha ...

