Siccità, Po in secca: Enel spegne una centrale idroelettrica nel Piacentino (Di martedì 21 giugno 2022) Enel Green Power è stata costretta a spegnere la centrale idroelettrica di Isola Serafini di San Nazzaro, nel Piacentino, a causa della secca del fiume Po. Il corso d'acqua è 8 metri sotto il livello dello zero idrometrico e quindi la società elettrica ha dovuto fermare le turbine, poiché la centrale funziona grazie all'acqua del Po che viene deviata dal suo corso e fatta confluire all'interno dell'impianto per produrre energia. Se l'acqua è scarsa queste turbine non possono lavorare ed è quello che sta succedendo. L'impianto, hanno spiegato i responsabili Enel, ripartirà solo dopo il ripristino delle condizioni idrauliche sufficienti all'esercizio. La gestione della centrale prevede comunque prescrizioni che sono quelle dei rilasci ...

