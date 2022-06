Sampdoria | summit di mercato tra CdA e Faggiano | va sfoltita la rosa

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 giugno 2022) In casasi programma il calcioper la prossima stagione. Il primo obiettivo è quello di sfoltire laIl CdA della, nelle persone di Marco Lanna e Antonio Romei, si incontrerà oggi con Danielee Mattia Baldini per fare il punto della situazione. L’obiettivo è pianificare il calciopartendo dagli esuberi. Ladellasi è ampliata notevolmente dopo che sono rientrati tutti i prestiti, non riscattati. Recuperare un po’ di liquidità è fondamentale e quindi è necessario trovare una sistemazione ai vari Federico Bonazzoli, Ernesto Torregrossa, Antonino La Gumina, Mehdi Leris, Fabio Depaoli, Manuel De Luca e Valerio Verre. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS ...