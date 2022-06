Paramount+ nuova piattaforma per lo streaming di qualità; da settembre anche in Italia (Di martedì 21 giugno 2022) Inizia il conto alla rovescia per l’arrivo in Italia di Paramount+, la nuova piattaforma di video streaming che trasmetterà appunto i contenuti esclusivi a marchio Paramount fra serie tv, film e documentari. Paramount+, 21/6/2022 – Computermagazine.it“Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Paramount+ – le parole di Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of streaming Southern Europe, Latin America, MIddle East & Africa – il nostro servizio streaming, in Italia. E siamo orgogliosi di presentare al pubblico l’offerta di titoli disponibili, un’integrazione perfetta tra contenuti globali, quali Scream e il franchise Star Trek, e contenuti locali disponibili al lancio come Circeo, 14 giorni, Corpo ... Leggi su computermagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Inizia il conto alla rovescia per l’arrivo indi, ladi videoche trasmetterà appunto i contenuti esclusivi a marchio Paramount fra serie tv, film e documentari., 21/6/2022 – Computermagazine.it“Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di– le parole di Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head ofSouthern Europe, Latin America, MIddle East & Africa – il nostro servizio, in. E siamo orgogliosi di presentare al pubblico l’offerta di titoli disponibili, un’integrazione perfetta tra contenuti globali, quali Scream e il franchise Star Trek, e contenuti locali disponibili al lancio come Circeo, 14 giorni, Corpo ...

