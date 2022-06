Ranking Wta aggiornato a lunedì 20 giugno | Jabeur numero 3 | Giorgi numero 1 d’Italia

(Di lunedì 20 giugno 2022) IlWta20, dopo la conclusione effettiva dei tornei di Birmingham e Berlino. In seguito ai successi di Haddad Maia e Ons, riproponiamo i cambiamenti della classifica ufficiale; in cima poco da segnalare, oltre la tunisina on fire, sebbene ancora in top-3. Iga Swiatek stabilmenteuno, anche senza alcuna partecipazione sull’erba sin qui in questa stagione. Camilaprima azzurra in ventiseiesima posizione, con Martina Trevisan a seguirla immediatamente in ventisettesima dopo l’exploit al Roland Garros. Di seguito ile i suoi cambiamenti a pochi giorni da Wimbledon.WTAI. Swiatek 8631 A. Kontaveit 4511 O. ...

A guidare il seeding è la spagnola Paula Badosa: la 23enne di origini statunitensi (è nata a New York), n.4, precede la tunisina Ons Jabeur , n.3("best" dopo il titolo a Berlino), la ...... n.27e settima favorita del seeding, è stata sorteggiata al primo turno contro la rumena Bianca Andreescu, n.64 del: la 23enne di Mississagua, ex n.4e vincitrice degli Us Open nel ... Ranking WTA (20 giugno 2022): Martina Trevisan ritorna al 27° posto Il ranking, in ogni caso, è destinato a essere rivoluzionato nelle prossime settimane a causa della decisione dell'Atp e della Wta di non assegnare punti a Wimbledon per rispondere alla decisione ...Tennis | Diamo i Numeri, Featured | Il secondo titolo stagionale in quattro finali disputate e il conseguente debutto sul podio del ranking WTA. Ons Jabeur non può davvero lamentarsi della ...