Ilary Blasi messa all’angolo: dovrà dividere lo studio | Colpo basso dalla dirigenza Mediaset (Di lunedì 20 giugno 2022) Brutte notizie per la conduttrice Ilary Blasi dopo l’ultima decisione della rete televisiva Mediaset: andranno in onda in contemporanea La conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi (screenshot sito Isola)La prossima stagione di casa Mediaset si prepara ad essere ricca di novità. Tra pochi giorni verrà presentato il nuovo palinsesto ma emergono già alcune indiscrezioni clamorose. Una di queste vede coinvolta anche la conduttrice Ilary Blasi ancora impegnata con l’Isola dei Famosi. Dopo alcuni iniziali dubbi, adesso si avvicina sempre di più la conferma del ritorno del reality nel 2023: tra la rete televisiva e gli autori c’è infatti ancora un contratto da un anno. La conduttrice nella prossima stagione rischia però di doversi ... Leggi su specialmag (Di lunedì 20 giugno 2022) Brutte notizie per la conduttricedopo l’ultima decisione della rete televisiva: andranno in onda in contemporanea La conduttrice dell’Isola dei Famosi,(screenshot sito Isola)La prossima stagione di casasi prepara ad essere ricca di novità. Tra pochi giorni verrà presentato il nuovo palinsesto ma emergono già alcune indiscrezioni clamorose. Una di queste vede coinvolta anche la conduttriceancora impegnata con l’Isola dei Famosi. Dopo alcuni iniziali dubbi, adesso si avvicina sempre di più la conferma del ritorno del reality nel 2023: tra la rete televisiva e gli autori c’è infatti ancora un contratto da un anno. La conduttrice nella prossima stagione rischia però di doversi ...

