Gli Ufo sbarcano alla Nasa

(Di venerdì 17 giugno 2022) – Dopo anni di avvistamenti, travisamenti, congetture l’agenzia spaziale americana ha deciso di prendere sul serio un problema annoso e mai risolto. Laha affidato all’astrofisico David Spergel, presidente della Simons Foundation di New York City, la guida di un gruppo di studio incaricato di esaminare da una prospettiva scientifica i cosiddetti Uap (fenomeni aerei non identificati), a volte chiamati Ufo, ossia osservazioni di eventi nel cielo che non possono essere identificati come aerei o fenomeni naturali noti. Lo studio si concentrerà sull’identificazione dei dati disponibili, sul modo migliore per raccogliere quelli futuri e su come lapuò utilizzare tali dati per migliore la comprensione scientifica degli Uap. Tuttavia, il numero limitato di osservazioni degli Uap rende difficile trarre conclusioni scientifiche sulla loro natura. ...