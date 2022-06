Fedez | la beffa della piccola Vittoria | «Per me lo fa apposta»

(Di venerdì 17 giugno 2022)e Chiara Ferragni, ormai, non sanno più come fare. La«Ferragnez» sta diventando una vera e propria star sui profili Instagram dei genitori. Da oltre un...

Pubblicità

La Stampa

Non potevano mancare i Ferragnez: "parla della malattia per narcisismo'. E poi ha attaccato ... Insomma, oltre il danno, anche la. Unadiffusa da voci ben informate, e messa in ...Italia's Got Talent 2022: pagelle e vincitore/ Antonio VaglicaFrancesco Fontan Ma alla fine ...Francesco Fontanelli e Umberto Damiano due nuovi finalisti Si è aperta con un saluto al'... Cinquanta sfumature di principe consorte