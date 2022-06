“Ti prendo a calci”: l’aggressione omofoba in spiaggia a una coppia di ragazzi che si baciava (Di giovedì 16 giugno 2022) Una giovane coppia di uomini fidanzati è stata aggredita verbalmente sulla spiaggia libera di Tirrenia, al Bagno degli Americani, tra Livorno e Viareggio. La loro unica “colpa” è stata quella di essersi baciati in pubblico. Un amico della coppia ha registrato la conversazione tra l’omofobo e i due ragazzi: si sentirebbe una minaccia “ti prendo a calci nel culo”. “Eravamo distesi e ci stavamo dando dei baci, tutto qua”, racconta una delle vittime. “A un certo punto – le sue parole riportate dal quotidiano Il Tirreno – si sente gridare dall’ombrellone accanto. ‘Basta, basta, via, smettetela’. Inizialmente non abbiamo nemmeno capito cosa stesse succedendo, poi ci siamo alzati e abbiamo visto che ce l’avevano con noi”. Un nutrito gruppo di persone, formato da tre famiglie, li ha ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Una giovanedi uomini fidanzati è stata aggredita verbalmente sullalibera di Tirrenia, al Bagno degli Americani, tra Livorno e Viareggio. La loro unica “colpa” è stata quella di essersi baciati in pubblico. Un amico dellaha registrato la conversazione tra l’omofobo e i due: si sentirebbe una minaccia “tinel culo”. “Eravamo distesi e ci stavamo dando dei baci, tutto qua”, racconta una delle vittime. “A un certo punto – le sue parole riportate dal quotidiano Il Tirreno – si sente gridare dall’ombrellone accanto. ‘Basta, basta, via, smettetela’. Inizialmente non abbiamo nemmeno capito cosa stesse succedendo, poi ci siamo alzati e abbiamo visto che ce l’avevano con noi”. Un nutrito gruppo di persone, formato da tre famiglie, li ha ...

