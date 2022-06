Rai | l’ingerenza del Pd disgusta anche i dem Cerno | «Deriva minacciosa Letta intervenga»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il pelo lo solleva Daniele Capezzone evocando, nella sua consueta video-rassegna stampa mattutina, tele-Veltroni. Ma a tagliarlo è nientepopodimeno che il senatore Tommaso, seminando corposi e fondati dubbi sulla democraticità del Pd, per la cronaca il suo stesso partito. Per capire di che cosa stiamo parlando, dobbiamo però fare un passo indietro e riavvolgere il nastro dei tormenti Rai culminati nel giro di poltrone qualche giorno fa. Ieri la commissione parlamentare di Vigilanza ha voluto vederci chiaro e ha convocato per un’audizione l’ad Carlo Fuortes.Capezzone intravede lo zampino di Veltroni I tormenti riguardavano soprattutto i talk-show, finiti nell’occhio del ciclone dopo le ospite a Cartabianca di Alessandro Orsini, sospettato di filo-putinismo. Ne è seguito un gran polverone al termine del quale Mario Orfeo è tornato alla ...