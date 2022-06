LIVE Berrettini-Kudla 0-1, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: tutto pronto a Londra! Si comincia sul Centrale (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 0-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI Berrettini! Lento Kudla in uscita dal servizio. 1-1 SI SALVA Berrettini! Reattivo l’italiano che annulla una palla break. AD-40 Servizio, diritto e volée bassa di Berrettini. 40-40 Ace Centrale di Berrettini. 30-40 PALLA BREAK Kudla! Pessimo rovescio di Berrettini in uscita dal servizio. 30-30 LOB DI ROVESCIO LARGO DI Berrettini! Kudla attacca con il back di rovescio. 30-15 Sul nastro il rovescio in uscita dal servizio del romano. 30-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 15-0 Ace di Berrettini. 0-1 Game a zero di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 0-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI! Lentoin uscita dal servizio. 1-1 SI SALVA! Reattivo l’italiano che annulla una palla break. AD-40 Servizio, diritto e volée bassa di. 40-40 Acedi. 30-40 PALLA BREAK! Pessimo rovescio diin uscita dal servizio. 30-30 LOB DI ROVESCIO LARGO DIattacca con il back di rovescio. 30-15 Sul nastro il rovescio in uscita dal servizio del romano. 30-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 15-0 Ace di. 0-1 Game a zero di ...

