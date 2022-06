US Open: russi e bielorussi ammessi e Djokovic? (Di mercoledì 15 giugno 2022) In dubbio la presenza dell’ormai ex numero uno al Mondo Potrebbe presto nascere una nuova querelle riguardo a Novak Djokovic. Nelle ultime ore, infatti, gli organizzatori degli US Open hanno dato il via libera alla presenza di russi e bielorussi a differenza di quanto accadrà a Wimbledon. Non è stato però sciolto il nodo sulla chance di vedere i non vaccinati nel torneo. In America, a oggi, si può infatti entrare solo se è stato completato il ciclo vaccinale. La prossima edizione della prova Slam, prenderà il via il 29 agosto, quindi ancora c’è tempo. A inizio anno però, Djokovic era stato costretto a saltare i Masters 1000 di Miami e Indian Wells, proprio perché non vaccinato. Aumentano così i dubbi e le incertezza sulla sua presenza. Per il momento, proprio a causa del vaccino, il serbo è stato ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) In dubbio la presenza dell’ormai ex numero uno al Mondo Potrebbe presto nascere una nuova querelle riguardo a Novak. Nelle ultime ore, infatti, gli organizzatori degli UShanno dato il via libera alla presenza die bieloa differenza di quanto accadrà a Wimbledon. Non è stato però sciolto il nodo sulla chance di vedere i non vaccinati nel torneo. In America, a oggi, si può infatti entrare solo se è stato completato il ciclo vaccinale. La prossima edizione della prova Slam, prenderà il via il 29 agosto, quindi ancora c’è tempo. A inizio anno però,era stato costretto a saltare i Masters 1000 di Miami e Indian Wells, proprio perché non vaccinato. Aumentano così i dubbi e le incertezza sulla sua presenza. Per il momento, proprio a causa del vaccino, il serbo è stato ...

