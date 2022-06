Un altro femminicidio, in Friuli Elisabetta uccisa a 40 anni da suo marito mentre i figli dormivano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Anche oggi dobbiamo raccontarvi purtroppo, la storia di una donna uccisa dalla persona che avrebbe dovuto amarla di più. Un uomo che non accettava la fine della relazione. Un uomo che si è sentito in diritto di scegliere per lei, mettendo fine alla sua vita. E’ successo questa notte, in Friuli. Paolo Castellani ha ucciso la moglie a coltellate. Le ultime notizie da Codroipo, in via delle Acacie, dove un uomo di 44 anni, Paolo Castellani, ha colpito la compagna 40enne Elisabetta Molaro con diversi fendenti. Pare che la coppia fosse in crisi e lui non accettasse una separazione che sembrava sempre più vicina. Non c’è motivo che possa spiegare un gesto simile, e purtroppo, sempre più spesso, si legge di questa miccia che accende. L’effetto scatenante che porta questi uomini, che non sanno di amore ma solo di possesso, a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 giugno 2022) Anche oggi dobbiamo raccontarvi purtroppo, la storia di una donnadalla persona che avrebbe dovuto amarla di più. Un uomo che non accettava la fine della relazione. Un uomo che si è sentito in diritto di scegliere per lei, mettendo fine alla sua vita. E’ successo questa notte, in. Paolo Castellani ha ucciso la moglie a coltellate. Le ultime notizie da Codroipo, in via delle Acacie, dove un uomo di 44, Paolo Castellani, ha colpito la compagna 40enneMolaro con diversi fendenti. Pare che la coppia fosse in crisi e lui non accettasse una separazione che sembrava sempre più vicina. Non c’è motivo che possa spiegare un gesto simile, e purtroppo, sempre più spesso, si legge di questa miccia che accende. L’effetto scatenante che porta questi uomini, che non sanno di amore ma solo di possesso, a ...

