Napoli | un 17enne uccide la madre a coltellate

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Un ragazzo di 17 anni ha ucciso laquesta sera a. Il fatto è accaduto a Rampe San Giovanni Maggiore in una traversa di via Mezzocannone, nel centro della città. La vittima aveva 61 anni. Secondo quanto si è appreso, il giovane, figlio adottivo, ha ammazzato la donna a. Sul posto sono numerose le volanti della Polizia. Nel frattempo, forse ignari di quanto accaduto, molti continuano a sedere ai tavolini dei locali della movida della zona.

Il 10 settembre dell'anno scorso, invece, i carabinieri dihanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto responsabile di avere ucciso e fatto a pezzi la madre di 85 anni nell'abitazione della ...Un femminicidio nel cuore di. Una donna di 61 anni, Filomena Galeone, è stata uccisa dal figlio nell'abitazione di ... una volta dentro l'abitazione, ilè stato fermato senza opporre ...a Napoli, con diverse coltellate. L'omicidio in via Rampe San Giovanni Maggiore, nella zona universitaria della città partenopea, in pieno centro storico. Secondo le prime informazioni a sferrare i ...Una donna è stata uccisa a Napoli all'interno della sua abitazione. Ad ucciderla, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il figlio 17enne che avrebbe ...