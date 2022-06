L’urlo di Tardelli: «Fu la risposta ai miei che non mi volevano calciatore» (Di martedì 14 giugno 2022) Emanuela Audisio intervista Marco Tardelli per La Repubblica. Quarant’anni fa il suo urlo diventò un simbolo della vittoria dell’Italia ai Mondiali. «Era L’urlo di un traguardo raggiunto con sacrifico, contro tutti. E sì, ho corso come un pazzo. Pensavo ai miei: gliel’ho fatta vedere, mi dicevo, loro che non volevano giocassi a pallone, ecco, vedete, ho vinto, ce l’ho fatta, guardami papà che ti svegliavi alle sei per andare a lavorare, che hai buttato via la mia prima maglia, tanto poco ti importava, e anche tu mamma che mi preferivi sapiente a scuola. Era il mio fantastico riscatto. Guardatemi tutti voi, convinti non avessi il fisico». Un urlo che durò solo 7 secondi, ma che ancora ricordano tutti. «Ne sono orgoglioso, non mi ha mai stancato o reso prigioniero. Si è come congelato. Resta la mia pagina più bella, ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 giugno 2022) Emanuela Audisio intervista Marcoper La Repubblica. Quarant’anni fa il suo urlo diventò un simbolo della vittoria dell’Italia ai Mondiali. «Eradi un traguardo raggiunto con sacrifico, contro tutti. E sì, ho corso come un pazzo. Pensavo ai: gliel’ho fatta vedere, mi dicevo, loro che nongiocassi a pallone, ecco, vedete, ho vinto, ce l’ho fatta, guardami papà che ti svegliavi alle sei per andare a lavorare, che hai buttato via la mia prima maglia, tanto poco ti importava, e anche tu mamma che mi preferivi sapiente a scuola. Era il mio fantastico riscatto. Guardatemi tutti voi, convinti non avessi il fisico». Un urlo che durò solo 7 secondi, ma che ancora ricordano tutti. «Ne sono orgoglioso, non mi ha mai stancato o reso prigioniero. Si è come congelato. Resta la mia pagina più bella, ha ...

ROMA Conosceva il nome del pittore norvegese, ma non il quadro: quella testa tra le mani, quella disperazione, quella bellezza dell'orrore. Quarant'anni fa quando Marco Tardelli scese in campo per la prima partita al Mundial 82 non avrebbe mai pensato di diventarne il simbolo. E ancora gli fa impressione: angoscia, smarrimento, male di vivere. Quando mai Non quel ...