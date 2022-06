Vitamina D: se hai una carenza, il rischio di aborto aumenta (Di lunedì 13 giugno 2022) Vitamina D, se hai una carenza il rischio di aborto aumenta: i risultati in merito di un nuovo studio condotto da ricercatori. La Vitamina D è una sostanza davvero importante per il nostro corpo, essendo implicata nella regolazione del metabolismo del calcio e per mantenere i livelli nel sangue nella norma sia di fosforo che di calcio. carenza di Vitamina D e gravidanza, un nuovo studio dei ricercatori inglesi (foto: Pixabay).Contenuta nel fegato, viene sintetizzata dal nostro corpo per la maggior parte assorbendo i raggi solari; ma cosa succede se si ha una carenza? Un nuovo studio ha rivelato come il rapporto fra questa e l’aborto. Secondo un nuovo studio effettuato da alcuni ricercatori ... Leggi su formatonews (Di lunedì 13 giugno 2022)D, se hai unaildi: i risultati in merito di un nuovo studio condotto da ricercatori. LaD è una sostanza davvero importante per il nostro corpo, essendo implicata nella regolazione del metabolismo del calcio e per mantenere i livelli nel sangue nella norma sia di fosforo che di calcio.diD e gravidanza, un nuovo studio dei ricercatori inglesi (foto: Pixabay).Contenuta nel fegato, viene sintetizzata dal nostro corpo per la maggior parte assorbendo i raggi solari; ma cosa succede se si ha una? Un nuovo studio ha rivelato come il rapporto fra questa e l’. Secondo un nuovo studio effettuato da alcuni ricercatori ...

Pubblicità

MarlaSinger1999 : @ScaltritiLab Sei tu che hai affermato che la vitamina C non serve contro il raffreddore, sulla base di cosa lo dic… - MarlaSinger1999 : @ScaltritiLab Ma anche tu hai fatto delle affermazioni senza riportare studi, non mi sembra così complicato fare de… - DamianoMoroni : @LRDPS Ciao Katia!... secondo me, ripetto, secondo me, tu hai bisogno di un po' di vitamina maschile, o sbaglio ?!? - sansa_voglia : @tulipaola Hai fatto benissimo bisogna prendersi cura di noi stessi, a volte si entra in un loop devastante. Ora ti… - raff_lore : ?? Ecco cosa ti succede se hai una Carenza di Vitamina D -