Madre e figlia uccise, i vicini: "Avevano paura di lui" (Di lunedì 13 giugno 2022) "Si stavano separando. Lei me lo diceva proprio ieri e aveva paura che lui facesse qualcosa per mandarle via. 'Lui puo' fare di tutto', ci diceva. La ragazza era molto tranquilla, timida e riservata. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) "Si stavano separando. Lei me lo diceva proprio ieri e avevache lui facesse qualcosa per mandarle via. 'Lui puo' fare di tutto', ci diceva. La ragazza era molto tranquilla, timida e riservata. ...

