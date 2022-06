Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato ieri sera: chi è il primo finalista, nomination e quando va in onda la prossima puntata (Di lunedì 13 giugno 2022) Tra esattamente due settimane si concluderà l’avventura dei naufraghi in Honduras, all’Isola dei Famosi. Tra incomprensioni, continue polemiche e litigi che agli occhi degli spettatori possono sembrare futili, il percorso sta per concludersi. Ma chi è stato eliminato nel corso della puntata di lunedì 13 giugno? E chi, invece, è a rischio nomination, proprio ora che si avvicina la data della finale? Chi è stato eliminato tra Nick, Estefania, Gennaro e Marialaura? In nomination, quindi a rischio eliminazione, ben quattro naufraghi. Stiamo parlando di Estefania Bernal, la modella argentina che aveva fatto discutere per la sua relazione ‘finta’ con Roger Balduino, Gennaro Auletto, uno dei nuovi arrivati, Marialaura De Vitis, ex vincitrice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 giugno 2022) Tra esattamente due settimane si concluderà l’avventura dei naufraghi in Honduras, all’dei. Tra incomprensioni, continue polemiche e litigi che agli occhi degli spettatori possono sembrare futili, il percorso sta per concludersi. Ma chi ènel corso delladi lunedì 13 giugno? E chi, invece, è a rischio, proprio ora che si avvicina la data della finale? Chi ètra Nick, Estefania, Gennaro e Marialaura? In, quindi a rischio eliminazione, ben quattro naufraghi. Stiamo parlando di Estefania Bernal, la modella argentina che aveva fatto discutere per la sua relazione ‘finta’ con Roger Balduino, Gennaro Auletto, uno dei nuovi arrivati, Marialaura De Vitis, ex vincitrice ...

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - _elenaa_28 : RT @blogtivvu: Entrata in studio prima delle 22 senza nemmeno spiegare la storia dei commenti. Chiudete tutto, abbiamo la nostra vincitrice… - davidoskychoc : RT @gossiptv__: “il loro rapporto è come quello dei me contro te, però da adulti” @NicoSavi #isola - AndreaR09527214 : @Mitik_J Più tamarri dei due fratelli coatti romani non c'è nessuno. E lavatevi la bocca quando parlate di Clemente… -