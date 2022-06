Bologna | fari puntati su un gioiello dell’Inter!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 giugno 2022) La vera regina del calciomercato italiano è senza ombra di dubbio l’Inter di Marotta e Ausilio. Tanti afimportanti sono in orbita Inter, dalla telenovela Lukaku dove il belga è disposto a tutto pur di tornare a Milano a vestire di nerazzurro, fino ad arrivare a Dybala, con Marotta che chiuderebbe un colpo incredibile a parametro zero. Gli acquisti importanti possono arrivare anche in difesa, con molti siti e giornali che danno ormai quasi per fatta anche la trattativa per Bremer del Torino. Inoltre ci sarebbero degli ammiccamenti anche per Nikola Milenkovic della Fiorentina. Basilea Sebastiano Esposito Per fare tutto ciò, i nerazzurri hanno comunque bisogno di vendere, ed i nomi in lizza per fare cassa sono Sensi, di rientro dal prestito alla Sampdoria, Pinamonti, richiesto da Monza e Fiorentina, Correa, il probabile grande sacrificato per fare molta cassa, ...