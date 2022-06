Traffico Roma del 11-06-2022 ore 18:30 (Di sabato 11 giugno 2022) Luceverde Roma e ritrovati studio Tiziana rimondi sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata esterna tra via Pontina e via Ardeatina prego rare la circolazione sulla restante rete viaria della capita a San Giovanni prudenza su via dell’Ambaradam Dov’è la polizia locale segnala un incidente ed in centro in pieno svolgimento la parata del Roma Pride la sfilata partita da Piazza della Repubblica a si sta muovendo verso i Fori Imperiali e chiusure deviazioni su via Cavour via Merulana Piazza del Colosseo deviazioni anche per le linee dei bus ed è chiusa fino alle 19:30 alla stazione metro B Colosseo mentre questa sera e anche domani sera i due concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo diverse le chiusure in tutta l’area circostante deviate anche in questo caso le numerose linee di bus di zona mentre dalle 21 chiusa la stazione metro Circo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 giugno 2022) Luceverdee ritrovati studio Tiziana rimondi sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata esterna tra via Pontina e via Ardeatina prego rare la circolazione sulla restante rete viaria della capita a San Giovanni prudenza su via dell’Ambaradam Dov’è la polizia locale segnala un incidente ed in centro in pieno svolgimento la parata delPride la sfilata partita da Piazza della Repubblica a si sta muovendo verso i Fori Imperiali e chiusure deviazioni su via Cavour via Merulana Piazza del Colosseo deviazioni anche per le linee dei bus ed è chiusa fino alle 19:30 alla stazione metro B Colosseo mentre questa sera e anche domani sera i due concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo diverse le chiusure in tutta l’area circostante deviate anche in questo caso le numerose linee di bus di zona mentre dalle 21 chiusa la stazione metro Circo ...

