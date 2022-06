Stadio Maradona, emessi 7 Daspo dal Questore di Napoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Questore di Napoli ha emesso un provvedimento di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per la durata di un anno, nei confronti di un 19enne napoletano denunciato il 13 maggio 2021 per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre, altri cinque Daspo, della durata di due anni, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone delle quali una condannata per violazioni in materia di stupefacenti, un’altra condannata per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e il patrimonio, una destinataria di un decreto di rinvio a giudizio per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere; un’altra perché colpita da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva per reati contro il patrimonio e porto di armi od oggetti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildiha emesso un provvedimento di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per la durata di un anno, nei confronti di un 19enne napoletano denunciato il 13 maggio 2021 per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre, altri cinque, della durata di due anni, sono statinei confronti di altrettante persone delle quali una condannata per violazioni in materia di stupefacenti, un’altra condannata per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e il patrimonio, una destinataria di un decreto di rinvio a giudizio per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere; un’altra perché colpita da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva per reati contro il patrimonio e porto di armi od oggetti ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Stadio Maradona, emessi 7 #Daspo dal Questore di ##Napoli ** - napolipiucom : Stadio Maradona: De Laurentiis vuole lo sconto da Manfredi #AurelioDeLaurentiis #CalcioNapoli #gaetanomanfredi… - infoitsport : 'Maradona è vivo', la misteriosa foto allo stadio - rep_napoli : Canoni arretrati per lo stadio Maradona: De Laurentiis in Comune [di Alessio Gemma] [aggiornamento delle 14:06] - rep_napoli : Canoni arretrati per lo stadio Maradona: De Laurentiis in Comune [di Alessio Gemma] [aggiornamento delle 14:03] -