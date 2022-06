Osimhen rapace del gol | vittoria con la Nigeria – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 9 giugno 2022) Victorvince con ale segna anche con nellacontro la Sierra Leone valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Il giocatore del Napoli non ha partecipato all’edizione del 2022 ma vuole assolutamente esserci in quella del 2023. Dopo aver saltato la tournée dellaè tornato protagonista con la sua Nazionale. Il gol diin-Sierra Leone è da attaccante vero. Il giocatore del Napoli ha sfruttato un colpo di testa di un compagno per fiondarsi sulla palla vagante e buttarla in rete. Un gol che fa accendere ancora di più i riflettori sull’attaccante che ha segnato 18 gol col Napoli, nonostante il grave infortunio subìto con l’Inter che gli ha fatto saltare molte partite.è al centro di molte ...