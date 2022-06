Invasione di dehors a Roma. Task force contro i tavolini selvaggi e le pedane ovunque (Di giovedì 9 giugno 2022) È guerra aperta a tavolino selvaggio. Turismo, bella stagione e la quota in surplus concessa - ancora per poco - alle occupazioni di suolo pubblico a causa del Covid, hanno reso di fatto inmpraticabili molte vie e piazze del centro storico. Un centro che, è bene ricordare, già soffre di carenza di parcheggi e di una situazione rifiuti al limite dell'emergenza. È così allo spazzamento incominciato in I Municipio, si è unita da ieri una Task force della Polizia locale contro i «furbetti» del tavolino. Ad annunciarlo, portando sul tavolo un primo bilancio di 26mila euro di multe in sole tre ore e solo nei dintorni del Pantheon, il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore al Commercio, Monica Lucarelli e la minisindaco del centro storico Lorenza Bonaccorsi. Dai primi controlli effettuati dalla polizia ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) È guerra aperta a tavolinoo. Turismo, bella stagione e la quota in surplus concessa - ancora per poco - alle occupazioni di suolo pubblico a causa del Covid, hanno reso di fatto inmpraticabili molte vie e piazze del centro storico. Un centro che, è bene ricordare, già soffre di carenza di parcheggi e di una situazione rifiuti al limite dell'emergenza. È così allo spazzamento incominciato in I Municipio, si è unita da ieri unadella Polizia localei «furbetti» del tavolino. Ad annunciarlo, portando sul tavolo un primo bilancio di 26mila euro di multe in sole tre ore e solo nei dintorni del Pantheon, il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore al Commercio, Monica Lucarelli e la minisindaco del centro storico Lorenza Bonaccorsi. Dai primilli effettuati dalla polizia ...

tempoweb : Invasione di dehors in Centro. Task force contro i tavolini selvaggi e le pedane ovunque #bar #ristoranti #roma… - tbuccico69 : RT @H24Prati: Dai quotidiani: 'Invasione di dehors in centro' (Il Tempo) - - Roma_H_24 : Dai quotidiani: 'Invasione di dehors in centro' (Il Tempo) - - H24Prati : Dai quotidiani: 'Invasione di dehors in centro' (Il Tempo) - - H24Nomentano : Dai quotidiani: 'Invasione di dehors in centro' (Il Tempo) - -