L’Ora – Inchiostro contro Piombo | personaggi e cast

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Santamaria e Ferracane Claudio Santamaria è il protagonista de, nuova fiction di Canale 5, in onda stasera in prima serata. Interpreta Antonio Niro, direttore del giornale, in questa storia ispirata a fatti realmente accaduti. Conosciamo anche chi sono gli altrie attori deldeL'Ora - Daniela Marra Antonio Niro (Claudio Santamaria): Il Direttore. Romano, fumatore, con un’ulcera cronica che lo devasta, appassionato e tenace, testardo, dotato del fiuto di un grande giornalista. Questo e molto altro è Antonio Niro. ...

Advertising

gaetano_panetta : RT @sellerioeditore: Gli anni ruggenti de L’Ora di Palermo, nel racconto del suo direttore, Vittorio Nisticò. Un frammento di storia d’Ital… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la nuova serie #LoraInchiostroControPiombo con protagonista @ClaudSantamaria… - FQMagazineit : Claudio Santamaria racconta la serie ‘L’Ora – Inchiostro contro il piombo”. E poi confessa: “Vorrei andare a Sanrem… - GioPanniello : RT @sellerioeditore: Gli anni ruggenti de L’Ora di Palermo, nel racconto del suo direttore, Vittorio Nisticò. Un frammento di storia d’Ital… - VisumTV : L’Ora inchiostro contro piombo su Canale 5 -

... in onda dalle 21.20 su Rai 2 Chi'ha visto , in onda dalle 21.20 su Rai 3 Controcorrente Prima Serata (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4contro ...Va in onda stasera 8 giugno alle 21:45 su Canale 5 la prima puntata dicontro piombo . Si tratta di una nuova fiction prodotta da RTI e Indiana Production ambientata negli anni 50 e basata su fatti realmente accaduti che ruotano intorno al giornale ...