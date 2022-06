DetoxCirculArt | Francesca Pasquali e il tessile sostenibile

(Di mercoledì 8 giugno 2022) ARTE, FORMAZIONE, GIOVANI & CIRCOLARITÀ: sono gli ingredienti principali che costituiscono il progettopresentato oggi dal Consorzio CIDJ. Un’iniziativa resa pubblica all’Accademia del Costume & Moda, nell’ambito del Salone del Mobile di Milano. Partecipa l’artista. Studio Catoir al Salone del mobile con French design In cosa consiste il progetto? Realizzato in

... l'opera 'Plot' creata dall'artistaPasquali con dieci studenti l'Accademia del Costume & Moda per la design week. L'opera è frutto del progettopresentato oggi dal Consorzio ...L'ARTISTAPASQUALI INSIEME AGLI STUDENTI DI ACCADEMIA COSTUME & MODA Consorzio Detox e lieto di presentare, un progetto ideato dall'associazione TerraMedia e ... DETOXING CIRCULARITY: I progetti del CID-Consorzio Detox per sensibilizzare il Sistema Moda verso un'economia circolare E' il risultato di un workshop dedicato al riuso creativo secondo cui la materia di scarto non trova solo nuova vita, ma lo fa acquistando un maggior valore rispetto al materiale originario, l'opera ' ...