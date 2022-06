(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) –da afa eper l’Italia. L’anticiclone africano, dopo quasi una settimana di dominio incontrastato, si ritira infatti verso sud, tornando verso il suo Paese natale nell’entroterra sahariano. E assisteremo alla discesa di aria fredda dal Mare del Nord: una zona depressionaria invierà infatti, nei prossimi giorni, una serie di impulsi instabili verso il nostro paese. Finirà dunque ilatroce, opprimente, afosissimo con valori record per l’inizio di giugno con 40,4°C ad Alghero sabato, 39°C a Pescara domenica, 37°C a Rimini, 35°C a Gallipoli ed altri valori quasi record come i 37°C a Firenze e Roma dei giorni passati. Nelle zone interne di Sicilia e Sardegna picchi anche di 41°C come se fossimo a Tunisi. Ma attenzione, il contrasto tra queste due masse d’aria così diverse causerà tanti ...

Advertising

StraNotizie : Tregua da afa e caldo, arrivano i temporali - TuttoSuRoma : Meteo a #Roma: tregua da afa e caldo, le previsioni per la settimana - andreastoolbox : #Meteo Toscana: tregua del caldo e dell' afa. Possibile break temporalesco. - romatoday : #Meteo a Roma: tregua da afa e caldo, le previsioni per la settimana - Cristin97215062 : RT @CristinaShonny: @lori_gianna @RBarbasso @guagnano_paolo @jermann_kurt @betyzapi @Aquilottoblu @giorgio_grandi @Cristin97215062 @Argento… -

3bmeteo

Secondo le previsioni di 3Bmeteo.com, la canicola concederà presto unaanche in Sicilia: tra mercoledì e venerdì le temperature andranno incontro ad un progressivo ... Ritorno dell'già nel ...Secondo le previsioni di 3Bmeteo.com , la canicola concederà presto unaanche in Sicilia: ...dando il via ad un nuovo sensibile rialzo termico su valori da estate inoltrata e al ritorno dell'... Meteo Toscana: tregua del caldo e dell' afa. Possibile break temporalesco. (Adnkronos) - Tregua da afa e caldo per l'Italia. L’anticiclone africano, dopo quasi una settimana di dominio incontrastato, si ritira infatti verso sud, tornando verso il suo Paese natale ...Secondo gli esperti di 3BMeteo n Sicilia tra mercoledì e venerdì le temperature andranno incontro ad un progressivo calo, stimabile complessivamente in 6-8°C in meno rispetto ai valori odierni, specie ...