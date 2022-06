Doblò e e-Doblò Fiat sono pronti al rebadging (Di martedì 7 giugno 2022) La Fiat ha da poco lanciato la sua terza generazione di Doblò, compresi i furgoni compatti e-Doblò elettrici. Le varianti sono LCV e MPV, e sono rebadging di altri modelli Stellantis. Come sono i nuovi Doblò? La prima cosa che salta all’occhio del Doblò è la griglia anteriore, con accenti cromati e il logo Fiat. Leggi su periodicodaily (Di martedì 7 giugno 2022) Laha da poco lanciato la sua terza generazione di, compresi i furgoni compatti e-elettrici. Le variantiLCV e MPV, edi altri modelli Stellantis. Comei nuovi? La prima cosa che salta all’occhio delè la griglia anteriore, con accenti cromati e il logo

Advertising

FreightUpdates : FIAT launches the new Doblò and E-Doblò, driven by ingenuity for everyday tasks #Automotive #Logistics #SupplyChain… - infoiteconomia : Fiat Doblò, la nuova generazione - solomotori : Fiat: arriva il nuovo Doblò, ora è anche 100% elettrico - girlracercouk : #Fiat #Girlracer #Motors FIAT launches the New Doblò and E-Doblò - EstebBeltramino : Fiat: arriva il nuovo Doblò, ora è anche 100% elettrico #motori -

Fiat Professional: arriva il nuovo Doblò, ora è anche 100% elettrico Il nuovo E - Doblò è dotato di motore elettrico con potenza di 100 kW, pacco batterie da 50kWh, e oltre 280 km di autonomia nel ciclo WLTP. Grazie alla nuova motorizzazione, il nuovo E - Doblò ... Fiat: in Serbia i lavoratori protestano contro i licenziamenti ... Fiat Stellantis ufficializza il nuovo Fiat Doblò per lo stabilimento di Vigo Il nuovo E -è dotato di motore elettrico con potenza di 100 kW, pacco batterie da 50kWh, e oltre 280 km di autonomia nel ciclo WLTP. Grazie alla nuova motorizzazione, il nuovo E -...... Fiat Stellantis ufficializza il nuovo Fiatper lo stabilimento di Vigo