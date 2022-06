Papa Francesco di una imminente visita in Ucraina e lancia un duro appello contro la guerra (Di domenica 5 giugno 2022) Papa Francesco ha incontrato stamattina presso il Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico, i piccoli partecipanti all'ottava edizione del "Treno dei bambini", evento organizzato dal Pontificio ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022)ha incontrato stamattina presso il Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico, i piccoli partecipanti all'ottava edizione del "Treno dei bambini", evento organizzato dal Pontificio ...

Advertising

antoniospadaro : Papa Francesco e la guerra. Quelle prese di posizione rischiose e incomprese. 100 giorni e 50 interventi, uno ogni… - Avvenire_Nei : Papa Francesco ai giovani preti e monaci ortodossi: l'unità è necessaria - Avvenire_Nei : #Ucraina Il Papa: desidero andare a Kiev appena possibile - VaticanOutsider : RT @vik_brantegem: Qual è il “momento giusto” per una visita di Papa Francesco in Russia e in Ucraina? Quali sarebbero le condizioni? http… - KattInForma : ???? Vatican News - Italiano Santa Messa di Pentecoste 05 giugno 2022 Papa Francesco -