Laporte | la Juventus ha chiesto informazioni

(Di domenica 5 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Repubblica, laavrebbeal Manchester City per. Trattativa tuttavia difficile Quello di Aymericè un nome che gira da anni in orbita bianconera. Già dai tempi dell’Athletic Bilbao il difensore francese naturalizzato spagnolo interessava, poi passò però al Manchester City. Ora lasembrerebbe – complice L'articolo

Advertising

ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus: stanno prendendo #Milik, l’annuncio clamoroso! LE CIFRE? - JuventusUn : #Juventus: stanno prendendo #Milik, l’annuncio clamoroso! LE CIFRE? - ZonaBianconeri : RT @FraLauricella: #Calciomercato Elenco aggiornato (dalla A alla Z) dei calciatori che sono ad un passo dalla #Juventus Arnautovic Badias… - FraLauricella : #Calciomercato Elenco aggiornato (dalla A alla Z) dei calciatori che sono ad un passo dalla #Juventus Arnautovic B… - JuventusUn : Un centrale e un vice #Vlahovic, le due richieste di #Allegri! LA SCELTA? -

Calciomercato Juve: 40 milioni per il centrale di Guardiola. I bianconeri guardano in casa Manchester City Lasarebbe seriamente interessata Aymeric. I bianconeri, sempre a caccia di un nuovo difensore centrale dopo l'addio di Chiellini, avrebbero chiesto informazioni al City. Secondo quanto ...alla ricerca di un difensore dopo l'addio di Giorgio Chiellini. Oltre a Clement Lenglet ... nel suo recente viaggio a Londra avrebbe chiesto informazioni al Manchester City per Aymeric...Secondo quanto riportato da Repubblica, la Juventus avrebbe chiesto informazioni al Manchester City per Laporte. Trattativa tuttavia difficile ...Juventus, l'erede di Chiellini gioca in Premier League. La Vecchia Signora si sta muovendo sul mercato per chiudere il prima possibile.