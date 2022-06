Prime indiscrezioni su Obi-Wan Kenobi 2: Ewan McGregor già pronto a tornare sul set per una seconda stagione? (Di venerdì 3 giugno 2022) Obi-Wan Kenobi 2 ci sarà? Annunciata come serie limitata, Lucasfilm ha riportato indietro Ewan McGregor e Hayden Christensen rispettivamente nei panni del Maestro Jedi e di Anakin Skywalker di Star Wars per raccontare cos’è successo tra gli eventi della trilogia cinematografica prequel e quella originale. Un’idea concepita per colmare il divario tra i film La vendetta dei Sith e Una nuova speranza. Tuttavia, grazie all’enorme successo che la serie ha riscosso finora (è la più vista di sempre sulla piattaforma Disney+), sembra che un’altra storia di Kenobi potrebbe essere raccontata in futuro. Non si sa se ciò cadrà sotto un nome diverso o semplicemente sarà una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi. Stando a un’indiscrezione di Making Star Wars, Disney e Lucasfilm ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Obi-Wan2 ci sarà? Annunciata come serie limitata, Lucasfilm ha riportato indietroe Hayden Christensen rispettivamente nei panni del Maestro Jedi e di Anakin Skywalker di Star Wars per raccontare cos’è successo tra gli eventi della trilogia cinematografica prequel e quella originale. Un’idea concepita per colmare il divario tra i film La vendetta dei Sith e Una nuova speranza. Tuttavia, grazie all’enorme successo che la serie ha riscosso finora (è la più vista di sempre sulla piattaforma Disney+), sembra che un’altra storia dipotrebbe essere raccontata in futuro. Non si sa se ciò cadrà sotto un nome diverso o semplicemente sarà unadi Obi-Wan. Stando a un’indiscrezione di Making Star Wars, Disney e Lucasfilm ...

