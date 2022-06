ITF maschili | fine della corsa per Bellucci e Basso

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il 21enne di Busto Arsizio si ferma nei quarti del 25mila dollari di Kiseljak, in Bosnia: stesso risultato per il 28enne di Genova nel 15mila dollari di Heraklion, in Grecia

L'annuncio riguarda innanzitutto i due principali torneiin calendario prima di Wimbledon, ... ha rotto il patto dell'(partecipazione consentita ai russi, ma senza bandiere e come atleti ...L'annuncio riguarda innanzitutto i due principali torneiin calendario nel circuito ... Ma va in senso contrario all'intesa firmata tra l'e le altre organizzazioni che governano il tennis (... Bellucci tra i migliori otto a Kiseljak Caserta, 28 maggio 2022 – E’ stata presentata questa mattina presso la sede del Tennis Club di via Laviano a Caserta, la trentatreesima edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Citt di Case ...Dal 5 al 12 giugno sui campi del Tennis Club di via Laviano il 60 mila dollari. È la 33esima edizione, «il torneo della ripresa delle relazioni sociali» ...