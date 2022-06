Uomini e Donne, ex cavaliere rivela: “Armando è cotto di Ida” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il rapporto tra Armando Incarnato e Ida Platano, entrambi volti noti del trono over di Uomini e Donne, ha dato adito a molti dubbi, visto che i due (che in passato sono usciti insieme e si sono anche baciati) si supportano a vicenda e non si rado si difendono a spada tratta. Per questo motivo tanti sostengono che Ida e Armando si sentano in privato e che siano ben più che amici, e a supportare questa tesi ci ha pensato un ex flirt della Platano, Marco Alabiso. Uomini e Donne, il gesto di Maria De Filippi per Lilli Pugliese Non è sfuggito ai telespettatori il gesto della conduttrice nei confronti della corteggiatrice rifiutata Uomini e Donne ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il rapporto traIncarnato e Ida Platano, entrambi volti noti del trono over di, ha dato adito a molti dubbi, visto che i due (che in passato sono usciti insieme e si sono anche baciati) si supportano a vicenda e non si rado si difendono a spada tratta. Per questo motivo tanti sostengono che Ida esi sentano in privato e che siano ben più che amici, e a supportare questa tesi ci ha pensato un ex flirt della Platano, Marco Alabiso., il gesto di Maria De Filippi per Lilli Pugliese Non è sfuggito ai telespettatori il gesto della conduttrice nei confronti della corteggiatrice rifiutata...

Advertising

reportrai3 : Nelle prime settimane la situazione al confine era agghiacciante: grossi flussi di profughi, soprattutto donne, e t… - lapoelkann_ : La Ferrari è come una orchestra. Il direttore Mattia guida Charles e Carlos insieme alle donne e gli uomini della S… - lapoelkann_ : Oggi non potrò essere al #MonacoGP ma ci saranno i miei figli ??. Forza Ferrari @ScuderiaFerrari ?? forza Charles, C… - Franco32656300 : RT @fabcet: So che non ha peso alcuni ma da oggi tutti quelli che fanno tweet dicendo cose tipo : Le donne di 40 devono o non devono Gli uo… - swingovercreek : è proprio vero che gli uomini non meritano le donne -