(Di mercoledì 1 giugno 2022) Lascolastica di fine anno è diventata un argomento controverso. Gli insegnanti si sentono sempre più tesi adesso che prende avvio il periodo più impegnativo dell'anno scolastico. La tecnologia sta già sconvolgendo la pedagogia tradizionale, rendendo le lezioni più interattive e coinvolgenti per gli studenti. In un'era digitale avanzata di dati in tempo reale, quindi,possiamo rendere il processo di segnalazione dell’attività svolta, gli impegni assunti, le strategie adottate, più prezioso e più efficiente. Non solo per noi naturalmente, ma per chi potrà utilizzarle per comprendere ciò che è stato posto in essere l’anno precedente e le soluzioni assunte. L'articolo .

Pubblicità

silviaqueen5 : RT @fratotolo2: Ai professionisti dell’odio e della diffamazione, ho sempre risposto con il mio lavoro. È iniziata la stesura del mio quar… - buronjek : RT @fratotolo2: Ai professionisti dell’odio e della diffamazione, ho sempre risposto con il mio lavoro. È iniziata la stesura del mio quar… - adiconsum : ??#31maggio #Adiconsum partecipa con il presidente #DeMasi al Convegno del progetto La Nostra Madre Terra per la ste… - robymark1 : RT @fratotolo2: Ai professionisti dell’odio e della diffamazione, ho sempre risposto con il mio lavoro. È iniziata la stesura del mio quar… - rikercommander : RT @fratotolo2: Ai professionisti dell’odio e della diffamazione, ho sempre risposto con il mio lavoro. È iniziata la stesura del mio quar… -

Orizzonte Scuola

Biglietti concerto Bruce Springsteen Monza 2023: come acquistarli/ Info utili Laquinta di ostakovi avvenne in un periodo travagliatovita del compositore per le sue tensioni ......cui materiale è stato la base per ladei testi delle drammaturgie. Dopo il convegno primaverile del 25 marzo presso il Teatro Balbo di Canelli dal titolo " La festa in tavola - I teatri... La stesura della relazione coordinata dell’équipe pedagogica, come strutturarla in una scuola Primaria: un esempio di format Francesco Di Mario, archeologo: «All’esterno della Grotta Guattari è stato portato alla luce un antico focolare dei neanderthaliani. Quest’area è uno spaccato di vita di quel popolo, uno scrigno che v ...L’imprenditrice e stilista finita sotto attacco per le frasi sulle donne over 40 e le cause per comportamento anti sindacale: ecco i requisiti e le mansioni, la retribuzione rimandata ai colloqui ...