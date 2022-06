Jurassic World | la Trend Edition di Essence è un viaggio tra i dinosauri

Leggi su amica

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Torna al cinema, il prossimo 2 giugno,– Il Dominio, l’attesissimo nuovo capitolo della saga diPark. Un gradito ritorno alle avventure finora vissute sull’Isla Nublar, alla scoperta di tirannosauri e velociraptor. Purché, con un beauty look adeguato alla sfida. A fornire gli strumenti necessari per affiancare Chris Pratt e Laura Dern – che torna nei panni di Ellie Sattler – è ladi. Ispirata alla saga cinematografica creata da Steveng Spielberg nel 1993, la limiteddel brand interpreta le atmosfere adrenaliniche del film attraverso colori vivaci e texture…rettili. Vegana e cruelty-free, infatti, la collezione è dominata da fucsia e arancione, ma anche da nuance come ...