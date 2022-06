Esultano per la salvezza, ma è un errore: i giocatori si disperano (Di mercoledì 1 giugno 2022) I giocatori dell'Oviedo, squadra del campionato di seconda divisione spagnolo, vincendo in extremis la propria partita e festeggiano la promozione in massima serie. Ma uno di loro, Matheus, prende un ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Idell'Oviedo, squadra del campionato di seconda divisione spagnolo, vincendo in extremis la propria partita e festeggiano la promozione in massima serie. Ma uno di loro, Matheus, prende un ...

Advertising

enpaonlus : Verso la proibizione. Per ENPA le osservazioni di Ivana Sandri ?@lazampa? ?@RaiNews? ?@GerardoDAmico? ?… - pino_nostro : RT @Emiliangiolo: Praticamente all’Inter sono nella fase in cui ogni qualvolta Zhang fa un bonifico di 50 euro per pagare le rate del finan… - Gacu81 : RT @Emiliangiolo: Praticamente all’Inter sono nella fase in cui ogni qualvolta Zhang fa un bonifico di 50 euro per pagare le rate del finan… - MatteDj23 : RT @Emiliangiolo: Praticamente all’Inter sono nella fase in cui ogni qualvolta Zhang fa un bonifico di 50 euro per pagare le rate del finan… - bettercall_pier : @AlberodiNatale_ @gervix4 @AslanNerazzurro Ma era un commento pro Milan ahahaha Tutti che esultano per sto prestito… -